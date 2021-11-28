УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове кондуктор набросился на пассажиров и обматерил их

28 ноября 2021, 11:42

Работник электротранспорта сперва решил, что пассажиры пользуются фейковым приложением "Дія".

Трамвай
Кондуктор трамвая / УНИАН

В Харькове между пассажирами и кондуктором трамвая №27 произошел конфликт. Как сообщают пользователи соцсети, студенты воспользовались электронной оплатой проезда, из-за чего работник электротранспорта их обматерил.

"Происшествие случилось 27 ноября около 18:00. Несколько студентов зашли в трамвай и воспользовались электронной оплатой проезда", - говорится в сообщении.

Когда к ним подошел кондуктор, начался спор: работник электротранспорта сперва решил удостовериться в достоверности электронных карточек, а после — студенческих и правительственного приложения "Дія".

Кроме того, кондуктор заявил, что приложение якобы фейковое.

"Он попросил предъявить студенческий. Мы открыли "Дію", но она ему не понравилась. Объяснил это тем, что она поддельная. После проверки наших карт и студенческих прозвучала фраза: "За***ли эти дол***бы", — отмечают недовольные студенты.

Реклама

В ответ на поведение кондуктора, парни поинтересовались, где они могут оставить жалобу на обслуживание. На что работник электротранспорта якобы ответил, что делать это — бесполезно.

"Он сказал, что это бесполезно, ведь у него их уже вагон и ему ничего не сделают. Так же кондуктор попросил объяснить причину нашей жалобы, мы, уже на повышенных тонах, сказали, что он разговаривал на "ты" и матерился в наш адрес. Он сказал, что это его право", — добавили ребята.

Читайте такжеЖесткое задержание в Ровно пассажира без маски в троллейбусе попало на видео

В свою очередь пользователи социальных сетей возмутились поведением кондуктора и посоветовали писать жалобы в департамент транспорта горсовета.

Ранее сообщали, что сотрудница КП Николаевэлектротранс несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6. Как оказалось, конфликт разразился из-за порванных денег, которыми хотела женщина заплатить за проезд.

Читайте также:

viber
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове кондуктор набросился на пассажиров и обматерил их». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Топ-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизниТоп-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизни Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021 Что категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 страшных ошибокЧто категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 страшных ошибок Умер бывший мэр Киева Александр ОмельченкоУмер бывший мэр Киева Александр Омельченко
11:42

В Харькове кондуктор набросился на пассажиров и обматерил их

11:40

Названа причина смерти Александра ГрадскогоВидео

11:37

Триумф, признание и большие деньги: Таро прогноз для Скорпионов на декабрь 2021Видео

11:30

Предсказавшая появление нового COVID-штамма Омикрон врач раскрыла его уникальные симптомыВидео

11:19

Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького братаВидео

Реклама
10:24

Забронированные Украиной таблетки против COVID-19 оказались менее эффективными, чем заявлялосьВидео

10:13

В Украине взлетели цены на курятину: перед праздниками филе станет "золотым"Видео

09:30

В ВОЗ назвали возможную причину появления штамма коронавируса Омикрон

09:11

Как сдержать российскую агрессию: в МИД Украины назвали три элемента стратегииВидео

09:01

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

08:43

Гороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыВидео

08:30

Украинцев ждет дождливое воскресенье: прогноз погоды на 28 ноябряВидео

08:17

Количество смертей от COVID-19 в Украине перевалило за 85 тысячВидео

07:52

Взрыв дома в Новой Одессе: под завалами нашли еще одного погибшегоВидео

07:45

Что объединяет статью Суркова, выходки российского МИДа и отчеты СММ ОБСЕ?мнение

07:22

Умер Александр Градский - российский певец и композиторВидео

06:54

Как приготовить чай, который "убьет" чувство голода: диетолог поделилась рецептом

06:29

Драконовские условия для новых кредитов: грозит ли Украине катастрофа без денег МВФмнение

06:01

Самый красивый новогодний маникюр 2022 френч, который покорит ваше сердцеФото

05:28

Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

Реклама
05:02

Украину атакует мощный атмосферный фронт: синоптик дал ледяной прогнозВидео

04:40

Супермаркеты в Украине накручивают до небес цены на популярный продукт

04:22

Как надолго избавиться от пыли и еще 9 лайфхаков, которые сделают жизнь проще

03:50

Фиалки станут "жирными" и неимоверно цветущими: как дома приготовить необычную подкормку для цветов

03:17

Как правильно выбирать продукты питания в магазине: хитрости шоперов и советы диетолога

02:38

Грудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердца

02:18

Назван овощ, который борется с "тихим убийцей" человека

01:19

На 500% заразнее Дельты: эксперт назвал главную опасность нового COVID-штамма ОмикронВидео

00:51

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день и как не попасть в бедуВидео

27 ноября, суббота
23:55

СМИ сделали тревожное заявление о запуске Северного потока-2

23:23

Привлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столеВидео

23:23

Угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом - НАТОВидео

23:06

Комаровский поведал, как врачи превращают свои услуги в бизнес

22:34

Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

22:15

В еще одной стране Евросоюза обнаружили штам "Омикрон"

21:37

В Британии бьют тревогу: COVID-штамм омикрон передается между вакцинированнымиВидео

21:21

Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

20:58

Украинцам дадут квартиры за счет государства: кому и когда светит новое жилье

20:46

В Николаевской области взрыв в жилом доме унес еще одну жизнь

20:29

Киевлян предупредили об опасности на дорогах: рекомендации КГГАВидео

Реклама
20:28

В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

20:18

Учителей наказывают за отсутствие прививки: в МОН заявили о тысячах отстраненныхВидео

19:49

"Битву мы проиграли": Monobank огорчил клиентов изменением начислений и выплатВидео

19:41

Эллерт поставил точку в отношениях с Мишиной

19:15

В Британии подтвердили первые случаи опасного штамма "Омикрон"Видео

18:49

Как хороший сценарий становится плохиммнение

18:48

Врежет дубак и завалит снегом: украинцев предупредили о резком изменении погодыВидео

18:26

Штамм коронавируса "Омикрон" уже шагает по Европе: когда от него появится вакцинаВидео

18:25

Разрушительный взрыв на Николевщине: обнаружили тело жертвыВидео

17:59

Головой о парту: под Киевом учительницу обвинили в избиении школьника до кровиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять