В Харькове кондуктор набросился на пассажиров и обматерил их

Кондуктор трамвая / УНИАН

В Харькове между пассажирами и кондуктором трамвая №27 произошел конфликт. Как сообщают пользователи соцсети, студенты воспользовались электронной оплатой проезда, из-за чего работник электротранспорта их обматерил.

"Происшествие случилось 27 ноября около 18:00. Несколько студентов зашли в трамвай и воспользовались электронной оплатой проезда", - говорится в сообщении.

Когда к ним подошел кондуктор, начался спор: работник электротранспорта сперва решил удостовериться в достоверности электронных карточек, а после — студенческих и правительственного приложения "Дія".

Кроме того, кондуктор заявил, что приложение якобы фейковое.

"Он попросил предъявить студенческий. Мы открыли "Дію", но она ему не понравилась. Объяснил это тем, что она поддельная. После проверки наших карт и студенческих прозвучала фраза: "За***ли эти дол***бы", — отмечают недовольные студенты.

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В ответ на поведение кондуктора, парни поинтересовались, где они могут оставить жалобу на обслуживание. На что работник электротранспорта якобы ответил, что делать это — бесполезно.

"Он сказал, что это бесполезно, ведь у него их уже вагон и ему ничего не сделают. Так же кондуктор попросил объяснить причину нашей жалобы, мы, уже на повышенных тонах, сказали, что он разговаривал на "ты" и матерился в наш адрес. Он сказал, что это его право", — добавили ребята.

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В свою очередь пользователи социальных сетей возмутились поведением кондуктора и посоветовали писать жалобы в департамент транспорта горсовета.

Ранее сообщали, что сотрудница КП Николаевэлектротранс несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6. Как оказалось, конфликт разразился из-за порванных денег, которыми хотела женщина заплатить за проезд.

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