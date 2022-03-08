В Харькове скрипачка в бомбоубежище глушила музыкой взрывы

Вера Литовченко / скриншот

Скрипачка из Харькова Вера Литовченко превратила укрытие, в котором жители дома прячутся от российских бомбардировок, в импровизированную сцену. Здесь она играет на скрипке, пытаясь своей музыкой перекрыть оглушительный грохот бомб.

Видео, на ка котором Литовченко исполняет известную песню "Ніч яка місячна", разошлись в соцсетях, попав в британское издание The Guardian.

"Было очень тяжело играть и думать о чем-то, что не было войной. Но я решила, что должна сделать что-нибудь для этих людей. Мы стали семьей в этом подвале, и когда я играла, они забывали на мгновение о войне и думали о другом", – рассказала артистка.

Вера Литовченко не собирается уезжать из Харькова, который подвергается жестокой бомбардировке россиян. Артистка говорит, что после победы будет помогать отстраивать город.

"Это моя земля. Я хочу помочь построить город своими руками. Нужно, чтобы прекратились бомбардировки, тогда мы все отстроим. Мне нужно, чтобы война закончилась", – добавила Литовченко.

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Как сообщал Главред, украинская певица Наталья Могилевская находится в Киеве во время войны в Украине. Она рассказала, что вместо сольных концертов на сценах из-за боевых действий вынуждена петь в метро, где прячется во время воздушной тревоги.

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