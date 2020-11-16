В Харькове в школе обнаружили боевой яд

В школе Харькова нашли боевой яд / Фото: пресс-служба полиции

В Харькове в одной из городских школ 16 ноября обнаружили две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом и надписью "адамсит".

Как информирует пресс-служба регионального управление Нацполиции, опасная находка была найдена во время ремонтных работ.

"16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", — сообщили в полиции.

Сотрудники полиции в результате оперативных работ установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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