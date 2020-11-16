В Харькове в школе обнаружили боевой яд

Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.
В Харькове в одной из городских школ 16 ноября обнаружили две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом и надписью "адамсит".
Как информирует пресс-служба регионального управление Нацполиции, опасная находка была найдена во время ремонтных работ.
"16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", — сообщили в полиции.
Сотрудники полиции в результате оперативных работ установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.
"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Новости Харькова
23 октября стало известно, что харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике Шарите, идет на поправку. Жизни политика ничего не угрожает – он ожидает выздоровления.
17 сентября Кернеса привезли в медицинскую клинику Шарите для дальнейшего прохождения лечения.
В СМИ 14 сентября появилась информация о том, что у Геннадия Кернеса выявили коронавирус. Позже в Харьковском городском совете подтвердили, что Кернес действительно находится в больнице. У мэра диагностировали двустороннюю пневмонию, спровоцированную коронавирусом.