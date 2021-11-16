В Харькове водитель "Ланоса" брился прямо в салоне авто на дороге / скриншот из видео

В Харькове на видео засняли водителя, который брился за рулем своего автомобиля марки Daewoo Lanos. Ролик был опубликован в Telegram-канале "Труха".

На кадрах видно, как мужчина на светофоре успевает достать бритву, ловко орудует ею по своему лицу и даже сдувает с него сбритую щетину в окно.

"Как красят губы, ресницы за рулем мы видели. Но чтобы бриться — впервые. Столица резонансных ДТП, и не такое можем себе позволить за рулем", — подписали видео авторы.

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Напомним, ранее в Харькове водитель троллейбуса №49 одновременно ехал по маршруту и играл на телефоне. Момент зафиксировали на проспекте Гагарина и выложили в социальные сети. водитель одного из харьковских троллейбусов ехал за рулем транспортного средства, одновременно играя на телефоне. На кадрах видно, как он отвлекается на смартфон во время маршрута.

До того в Харькове в районе Холодной горы случился конфликт в автобусе из-за правил карантина. Сотрудники полиции остановили маршрутку, так как в транспорте не соблюдались правила, связанные с требованием по перевозке числа пассажиров. После того как сотрудник полиции зашел в автобус, водитель транспортного средств отказался останавливаться и поехал по своему маршруту. Пассажиры решили поддержать водителя, на которого в итоге был составлен административный протокол.