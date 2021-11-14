"Один глаз на алмаз, другой на дорогу": в Харькове водитель троллейбуса рубился в игры на смартфоне

Водитель троллейбуса одновременно ехал за рулем и играл на телефоне.
В Харькове водитель троллейбуса №49 одновременно ехал по маршруту и играл на телефоне. Момент зафиксировали на проспекте Гагарина и выложили в социальные сети.
Как сообщает Telegram-канал ХС, водитель одного из харьковских троллейбусов ехал за рулем транспортного средства, одновременно играя на телефоне. На кадрах видно, как он отвлекается на смартфон во время маршрута.Читайте такжеЭпическое ДТП в Киеве: пассажиры толкали застрявший троллейбус и "въехали" в Nissan
"Один глаз на алмаз, другой на дорогу. Вдохновившись победой украинской кибер-команды на мировой арене, водители харьковских троллейбусов перешли к усиленным тренировкам…пр. Гагарина, 49 маршрут", - отмечается в посте.
В комментариях гневно отреагировали на такое поведение водителя и пишут, что его нужно оштрафовать или уволить.
Напомним, ранее в Харькове в районе Холодной горы случился конфликт в автобусе из-за правил карантина. Сотрудники полиции остановили маршрутку, так как в транспорте не соблюдались правила, связанные с требованием по перевозке числа пассажиров. После того как сотрудник полиции зашел в автобус, водитель транспортного средств отказался останавливаться и поехал по своему маршруту. Пассажиры решили поддержать водителя, на которого в итоге был составлен административный протокол.
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