В Харькове женщина пожаловалась на 500 "сувенирных" гривен из банкомата "Ощада": в банке опровергают

В Харькове женщина пожаловалась на 500 "сувенирных" гривен из банкомата "Ощадбанка" / УНИАН

В Сети украинка опубликовала информацию о том, что банкомат Ощадбанка якобы выдал сувенирную купюру в 500 гривен. Такие данные были выложены в Telegram-канале "Харьков 1654".

"Моей свекрови банкомат Ощадбанка выдал сувенирные 500 гривен. Четверть пенсии улетели в трубу и никому ничего не докажешь", – говорится в сообщении.

Пользовательница даже указала адрес, где размещен банкомат – проспект Гагарина 173-в. "Предупредите людей, пожалуйста, чтоб сразу проверяли деньги при снятии в банкомате", – написала она.

В Ощадбанке в комментарии порталу "Обозреватель" рассказали, что такая ситуация практически невозможна.

"Ситуация, что банкомат выдал сувенирную купюру, невозможна даже теоретически. Перед загрузкой в устройство все банкноты проходят многократную тщательную проверку, полностью исключающую подобную ситуацию", – сказали в государственном финансовом учреждении.

Реклама

Читайте такжеПроверьте ваши кошельки: в Украине "мистическую" 100-гривневую купюру продают за бешеные деньги

Напомним,ранее клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на проблемы в работе банкоматов финасового учреждения. Они говорят о том, что аппараты во время операций списывают денежные средства с карты, однако купюры не выдаются.

Подобные случаи фиксируются людьми во многих городах. Ряд клиентов пишет, что они собираются обратиться в НБУ с целью урегулирования ситуации, так как ответы банка не позволяют решить проблему, а деньги назад не возвращаются.

Другие новости: