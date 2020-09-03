В Харьковской области объявили режим ЧС - фото ГСЧС

Сегодня из-за масштабного лесного пожара, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области, была объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня.

Соответствующее решение в четверг, 3 сентября, приняла Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - сообщил Кучер.

Лесные пожары в Харьковской области

Как сообщалось, 2 сентября на территории Двуречанского лесничества загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га.

Позже стало известно, что пожар на Харьковщине полностью уничтожил село. Один населенный пункт был уничтожен огнем, еще в двух селах есть места возгорания. Количество пострадавших выясняется. Сегодня была названа ориентировочная сумма убытков от пожаров на Харьковщине.