УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр

5 апреля 2022, 18:53

Среди похищенных людей активисты, бывшие военные, иностранцы, журналисты, сказал Игорь Колыхаев.

Херсон
Херсон ждет освобождения из-под российской оккупации / Колыхаев Игорь/Facebook

В Херсоне войскам РФ слили сведения обо всех активистах, участниках боевых действий, воевавших на Донбассе, и чиновниках. Похищены уже более 100 человек. Среди них активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы и журналисты. Об этом заявил мэр города Игорь Колыхаев.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что информация была предоставлена усилиями неких лиц. У российских войск оказались личные дела на активистов, участников боевых действия на Донбассе, территориальной обороны и чиновников.

Читайте также"Депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне"Доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", - отметил Колыхаев.

По словам херсонского градоначальника, похищены уже более 100 человек. Среди них оказались бывшие военные, активисты, иностранцы, журналисты.

"Людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Он предположил, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных", - сказал Колыхаев.

Ситуация в Херсоне

Российские войска вошли в Херсон в первых числах марта и оккупировали город. Местные жители выступают против оккупации РФ. Они выходят на митинги в поддержку Украины.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун говорил, что на повестке дня ВСУ находится вопрос оттеснения российских оккупантов за пределы Херсона, где у них слабые позиции. Также он акцентировал внимание на том, что россияне похитили мэров украинских городов. В оккупации властями назначают коллаборантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявлял, что Вооруженные силы Украины с трудом, но продвигаются к оккупированному Херсону. В городе тяжелая ситуация в гуманитарном и информационном плане. Связь контролируют оккупанты.

Другие новости:

viber
новости Херсона российские войска похищение людей Игорь Колыхаев война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 4-10 апреля: Тельцам – обман, Девам – заработок, Весам – давние секретыГороскоп на неделю 4-10 апреля: Тельцам – обман, Девам – заработок, Весам – давние секреты Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недругиГороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги Изрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под ХарьковомИзрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под Харьковом Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Командиры рашистов - в шоке: отряд ОМОНа из Хакасии отказался воевать в УкраинеКомандиры рашистов - в шоке: отряд ОМОНа из Хакасии отказался воевать в Украине

Последние новости

19:10

Не молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцам

18:56

"ВСУ бомбят Харьков": скандальную ватницу выгнали из отеля в ПольшеВидео

18:53

В Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр

18:50

Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минутВидео

18:47

Логистический хаб должен работать: на Днепропетровщине ремонтируют дороги

Реклама
18:24

Арестович, Призрак Киева, Ким: гороскоп украинских героев по знаку зодиака

18:17

Зеленский с жесткой речью выступил на Совбезе ООН и в гневе рассказал о преступлениях РоссииВидео

18:00

Евросоюз введет эмбарго на русский уголь и закроет европейские порты и дороги

18:00

Попытка захвата Донбасса и коридор в Крым: в НАТО раскрыли планы оккупантов РФ

17:59

Убийцы танков РФ: США вооружат Украину новейшими дронами-камикадзеВидео

17:27

"Надо быть полным идиотом": Арестович оценил риск нападения РФ на уже освобожденные территорииВидео

17:27

В России власть затрещала по швам: как война в Украине запустила разрушение режима Путинамнение

17:20

"Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборонуВидео

17:19

Приметы на Благовещение 2022: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:02

"Хотят обвинить ВСУ в преступлениях": Россия готовит масштабную провокацию в МариуполеВидео

16:57

Изнасилования, пытки и убийства: омбудсмен рассказала о зверствах путинской армии на Харьковщине

16:46

Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

16:40

В России начали торговать награбленным орками-мародерами в УкраинеВидео

16:07

Руины вместо домов и сожженные авто: ВСУ показали видео Бородянки и Макарова после оккупации РФВидео

16:02

Поставили на колени и выстрелили в голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты убили ее мужаВидео

Реклама
15:57

Как сделать антисептик в домашних или полевых условиях: раны и поверхностиВидео

15:51

Бойцы ВСУ ударом ПТРК Стугна уничтожили новейший ударный вертолет оккупантов Ка-52 АллигаторВидео

15:42

Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками

15:35

Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

15:20

Приметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:16

"Семья вдохновляет 10 минут в день": Зеленский рассказал, где черпает силы во время вийны

15:15

У Украины в войне против России есть существенное преимуществомнение

15:00

"Парню оторвало ноги, его везли на тачке, чтобы спасти": как пережило месяц оккупации село под Беларусью

14:49

Надю Дорофееву с новым возлюбленным застукали в Барселоне: к кому ушла певицаВидео

14:43

Ужасы войны в Украине: мать написала послание на спине 3-летней дочери, фото всколыхнуло весь мир

14:01

"Кум сказал, что нужно хвост украсть на детскую площадку": украинцы разобрали остатки вертолета оккупантов

13:59

"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам

13:54

Украина собирает информацию и будет искать преступников, которые пытали наших людей – Зеленский

13:15

Военных РФ, устроивших геноцид в Буче, возвращают в Украину - разведкаВидео

13:04

"Ракеты летели от Лукашенко, и он это знает": Зеленский допустил прямое участие Беларуси в войне

13:02

Для полного разгрома Путину осталось совершить все ошибки Гитлера на Курской дугемнение

12:59

Как избавиться от боли, если нет обезболивающего: названы способыВидео

12:54

Чем закончится война в Украине и как изменит мир – чат с Георгием Тукой

12:50

Укрпошта вышла на положительную динамику после потерь первого месяца войны – Кубраков

12:40

Российские истребители ударили по Украине с территории Беларуси

Реклама
12:18

Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне

12:03

Россия может атаковать Украину даже после мирного договора - ЗеленскийВидео

11:54

Нет списка стран, которые 100% готовы вступиться за внеблоковую Украину – Зеленский

11:49

Сделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской областиВидео

11:49

Зеленский объяснил, как хотят решить вопрос Крыма за 10-15 летВидео

11:47

Если Украине завтра предложат вступить в НАТО, она согласится – ЗеленскийВидео

11:28

Статус беженца в Португалии для украинцев 2022: как оформить ВНЖ и на что можно рассчитывать

11:27

Война в Украине показала, что у России нет армии – есть сборище скотовмнение

11:05

"Отца маленькой девочки убили на ее глазах": медик рассказала о зверствах оккупантов на Киевщине

11:05

Зеленский не исключил, что встречи с Путиным может и не бытьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять