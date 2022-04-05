В Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр

Херсон ждет освобождения из-под российской оккупации / Колыхаев Игорь/Facebook

В Херсоне войскам РФ слили сведения обо всех активистах, участниках боевых действий, воевавших на Донбассе, и чиновниках. Похищены уже более 100 человек. Среди них активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы и журналисты. Об этом заявил мэр города Игорь Колыхаев.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что информация была предоставлена усилиями неких лиц. У российских войск оказались личные дела на активистов, участников боевых действия на Донбассе, территориальной обороны и чиновников.

Читайте также"Депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне"Доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", - отметил Колыхаев.

По словам херсонского градоначальника, похищены уже более 100 человек. Среди них оказались бывшие военные, активисты, иностранцы, журналисты.

"Людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Он предположил, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных", - сказал Колыхаев.

Ситуация в Херсоне

Российские войска вошли в Херсон в первых числах марта и оккупировали город. Местные жители выступают против оккупации РФ. Они выходят на митинги в поддержку Украины.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун говорил, что на повестке дня ВСУ находится вопрос оттеснения российских оккупантов за пределы Херсона, где у них слабые позиции. Также он акцентировал внимание на том, что россияне похитили мэров украинских городов. В оккупации властями назначают коллаборантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявлял, что Вооруженные силы Украины с трудом, но продвигаются к оккупированному Херсону. В городе тяжелая ситуация в гуманитарном и информационном плане. Связь контролируют оккупанты.

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