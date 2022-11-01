В Херсоне уже торгуют товарами из Ирана: местные их не хотят покупать

В Херсоне продают иранскую фанту и не только / фото: brandmedia.com.ua, sprotyv.mod.gov.ua

На полках во многих магазинах Херсона рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и рф стоят товары из Ирана. Как сообщает сайт Спротив, который координируется ССО Вооруженных Сил Украины, даже на временно оккупированных территориях украинцы в основном избегают продуктовых товаров с флагом рф или иранскими символами на упаковке.

"На полочках во многих магазинах Херсона - рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и рф стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, которые помогают одна другой обходить санкции. В частности покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории рф, или больше не импортируются в нее", - говорится в сообщении.

Также в ССО подчеркнули, что торговая изоляция России - это один из самых надежных способов лишить агрессора бюджетных доходов и военных технологий. Именно поэтому важно не только расширить санкции, но и исключить любые способы их обхода.

Иранская "фанта"

Иран продаст России ракеты, чтобы убивать украинцев

Россия получит от Ирана примерно одну тысячу дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.

Как сообщает CNN за поставками внимательно следят, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет передавать России передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный толчок на поле боя.

"По словам официальных лиц западной страны, имена которых не называются, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в Украине. На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ сбили более 300 иранских беспилотников", - говорится в сообщении.

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