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"Мы будем их гнать на левом берегу": Жданов рассказал о действиях ВСУ после освобождения Херсона

1 ноября 2022, 16:04

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о проблемах оккупантов во временно оккупированной Херсонщине.

ВСУ, Олег Жданов
ВСУ, Олег Жданов / 10-я горно-штурмовая бригада, скриншот с видео

Вооруженные силы Украины непременно будут на левом берегу Днепра после освобождения Херсона.

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале предположил, какой будет операция ВСУ по изгнанию российских военных с левобережной части Днепра в Херсонской области.

"Мы будем их гнать на левом берегу, не переживайте. У нас нет такого перевеса, чтобы мы могли поднять войска и идти в лобовую атаку. Мы планомерно уничтожаем их огневые способности. Фактически наша ежедневная работа приведет к тому, что оборона посыплется практически сама", - уверен эксперт.

По словам эксперта, в результате таких действий ВСУ у россиян не будет хватать ресурсов для ведения войны - это топливо, продовольствие, боеприпасы.

"Вывоз раненых и убитых - здесь тоже будет огромная проблема, потому что с ранеными очень тяжелая организация тылового обеспечения", - отметил Жданов.

Ситуация в Херсонской области

Руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что ВСУ продолжают наносить удары по позициям оккупантов РФ на Херсонщине и удерживать огневой контроль в области. По ее словам, российские захватчики получили команду до последнего держаться за Херсон и оборудуют оборонные рубежи.

Президент Владимир Зеленский сказал, что войска России на самом деле не отступают из Херсона. Подобные заявления – информационная операция Москвы. Она проводится для того, чтобы заставить Киев отправить на это направление большое количество военных, тем самым перебросив их с других фронтов.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что оккупанты РФ собираются биться с ВСУ за Херсон. Они перебросили в город еще несколько батальонных тактических групп. Захватчики готовятся к уличным боям.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона Олег Жданов
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