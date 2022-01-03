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В Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука по запросу России

3 января 2022, 20:00

Евгений Лавренчук находится под стражей уже полмесяца.

Евгений Лавренчук
Евгений Лавренчук / соцсети

17 декабря в Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука.

Как рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, задержание произошло по запросу России об его экстрадиции в РФ.

Он сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку.

"Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат", - сообщил Николенко.

Спикер МИДа добавил, что сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Лавренчука и защиты его законных интересов.

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Он также сообщил, что накануне нового года, 31 декабря, задержанного режиссера посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, а состояние здоровья удовлетворительное.

"Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", - добавил Николенко.

Что заявили в России

Власти России считают, что восемь лет назад Лавренчук якобы совершил уголовное возбуждение, находясь на территории РФ. Детали дела не разглашаются, однако известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ.

Справка. Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор Первой украинской школы театра и кино.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове агента российской военной разведки, который пытался раздобыть техническую документацию на украинский танк Т-84БМ Оплот. Харьковчанина завербовали во время его поездки в Российскую Федерацию.

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Италия МИД Украины Евгений Лавренчук Олег Николенко
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