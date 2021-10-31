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В Ивано-Франковске молодожены отдали все свадебные подарки детям из приюта

31 октября 2021, 14:42

Молодые супруги заранее договорились с гостями, чтобы на свадьбе не дарили цветы и конфеты, а передали полезные для детей вещи.

Свадебные подарки детям / фото Центра реабилитации детей

Молодожены из Ивано-Франковска Владислав и Ирина договорились с гостями, чтобы на свадьбу вместо цветов и конфет им дарили игрушки. Уже после свадьбы влюбленные передали их всех детям в приют.

"Пара привезла для детей Центра игрушки, игры, канцтовары, детские книги, пазлы, одежду, посуду. Все эти вещи на свадьбу молодоженам приносили гости вместо цветов и конфет", – сообщили в фейсбуке на странице Центра социально-психологической реабилитации дете

Владислав и Ирина заранее договорились с гостями, чтобы на свадьбе не дарили цветы и конфеты, а передали полезные для детей вещи.

В результате их все они передали детям в Центр социально-психологической реабилитации детей. А это:

  • игрушки,
  • игры,
  • канцтовары,
  • детские книги,
  • пазлы,
  • шарики,
  • одежда,
  • посуда.

В Центре поблагодарили молодоженов за их инициативу и их гостей за то, что поддержали такую ​​благотворительную идею.

Ивано-Франковский центр реабилитации детей / Фото из фейсбука Центра

Ранее Главред писал о 3-летнем мальчике со Львова, который отдал все свои сбережения на лечение больной СМА девочки. Для одного единственного укола семья больной собирает 33 миллиона гривень, 21 миллион уже удалось отыскать.

Олег с семьей собирал деньги на трек Hot Weels, однако позже его бабушка сказала, что сама купит игрушку своему внуку. Когда мальчику исполнилось четыре года, мама предложила отдать накопленные деньги на благотворительность для маленькой девочки – и тот согласился.

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