В Ивано-Франковске молодожены отдали все свадебные подарки детям из приюта

Свадебные подарки детям / фото Центра реабилитации детей

Молодожены из Ивано-Франковска Владислав и Ирина договорились с гостями, чтобы на свадьбу вместо цветов и конфет им дарили игрушки. Уже после свадьбы влюбленные передали их всех детям в приют.

"Пара привезла для детей Центра игрушки, игры, канцтовары, детские книги, пазлы, одежду, посуду. Все эти вещи на свадьбу молодоженам приносили гости вместо цветов и конфет", – сообщили в фейсбуке на странице Центра социально-психологической реабилитации дете

Владислав и Ирина заранее договорились с гостями, чтобы на свадьбе не дарили цветы и конфеты, а передали полезные для детей вещи.

В результате их все они передали детям в Центр социально-психологической реабилитации детей. А это:

игрушки,

игры,

канцтовары,

детские книги,

пазлы,

шарики,

одежда,

посуда.

В Центре поблагодарили молодоженов за их инициативу и их гостей за то, что поддержали такую ​​благотворительную идею.

Ивано-Франковский центр реабилитации детей / Фото из фейсбука Центра

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