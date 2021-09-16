Собирал на игрушки: во Львове 3-летний мальчик отдал все свои сбережения на лечение больной девочки

Семья передала 742 гривны монетами / facebook.com/angelfund.ua

Во Львове трехлетний Олег Некрасов отправил деньги, которые собирал на игрушку, в благотворительный фонд, чтобы помочь 1,5-летней больной на СМА Виктории Полюги. Из-за СМА девочка не может нормально держать голову, передвигаться, а дальше – самостоятельно дышать и глотать.

Как отмечается, мальчик отдал больной СМА Виктории 742 грн, которые он вместе с родителями накапливали на трек Hot Wheels. Мать ребенка Лилия Некрасова рассказала, что ее сын хотел новый трек на день рождения, и примерно полгода откладывал деньги, пишет ZAXID.NET.

Однако позже его бабушка сказала, что сама купит игрушку своему внуку. Когда мальчику исполнилось четыре года, мама предложила отдать накопленные деньги в благотворительный фонд, а конкретнее – лечение маленькой девочки Виктории и тот согласился.

"Он спросил:" А почему она не может ходить? Почему детки бывают больны?" Я ему объяснила, что девочке нужен очень дорогой укол, и если она его получит, то сможет ходить, так же как другие детки", – рассказала мать Олега Лилиана Некрасова.

После этого родители Олега связались с руководством благотворительного фонда.

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Утром на следующий день руководитель организации уже сообщил в соцсети о поступке ребенка. Олег отдал на лечение девочки все 742 гривны монетами, которые семья собирала примерно полгода.

Ранее Главред уж писал, что маленький одессит с СМА получил самый дорогой укол в мире. На укол для Дмитрия украинцы собрали 2,05 миллиона долларов – это на 250 тыс. долларов дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине.

Отметим, что в Украине более 200 детей болеют редкой генетической болезнью – спинно мышечной атрофией (СМА) – вследствие которой у ребенка постепенно ослабевают и атрофируются мышцы.

Еще 6 лет назад лекарств против нее не существовало, но теперь в мире есть три препарата, которые могут остановить болезнь, и все они чрезвычайно дорогие. Трудностей добавляет еще и то, что препарат необходимо уколоть до того, как ребенку исполнится шесть месяцев. Именно поэтому сборы средств для больных СМА срочные.