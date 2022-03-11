В Изюме мужчина в одиночку отметелил мародеров, обокравших его магазин / скриншот из видео

Мародеры, которые посягают на чужие вещи ‒ в то время, как в Украине в разгаре война ‒ регулярно получают по заслугам. Еще один такой случай произошел в городе Изюм (Харьковская область). Видеозапись инцидента опубликовал пользователь Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Как говорится в описании к ролику, владелец магазина бытовой техники побил двух мародеров, которые пытались украсть стиральную машину.

Мужчина ехал на работу и заметил, как из его предприятия пытались вынести имущество. Остановил машину, выскочил на дорогу. И немедленно избил мародеров.

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Напомним, ранее госкомпания Укрзализныця разоблачила двух проводников, которые требовали деньги с беженцев за места в эвакуационных поездах.

"Силами внутренней службы безопасности УЗ поймали двух проводников Равнистова К.Е. и Песчанского И.М. на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн с мужчины. Поезд 36 Одесса - Перемышль", - говорится в заявлении главы правления Укрзализныци Александра Камышина