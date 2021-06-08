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В Кабмине обвинили Россию в промедлении вступления Украины в НАТО

8 июня 2021, 18:52
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Украина сейчас не только хочет поддержки, но и сама может стать военным "донором", поскольку знает, как противостоять гибридным угрозам РФ.

НАТО
Стефанишина пояснила промедление предоставление ПДЧ в НАТО / УНИАН

В Кабмине пояснили промедление с предоставлением Украине ПДЧ в НАТО нежеланием некоторых стран "злить президента России", заявила вице-премьер европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина часто слышит, что ответ по членству в НАТО Украина получит, только когда сменится руководство России. Вице-премьер подчеркнула, что вторжение в Грузию и оккупация части территории Украины с убийством более 40 тысяч украинских военных произошло после Бухарестского саммита 2008, где были озвучены намерения двух стран вступить в НАТО.

По словам Стефанишиной, Украина сейчас не только хочет поддержки, но и сама может стать военным "донором", поскольку знает, как противостоять гибридным угрозам РФ.

Стефанишина надеется, что президент США Джо Байден поможет Украине вступить в НАТО, так как он "много знает про Украину и у него особенные чувства к нашей стране".

Ранее Главред писал о том, что президент Польши Анджей Дуда 3 мая сделал заявление, согласно которому на саммите НАТО 14 июня государства планируют обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантическом альянсе. Политик отметил, что Киеву нужно будет выполнить ряд требований для вступления в блок.

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Замглавы ОП Игорь Жовква утверждал, что Украина не будет участвовать в саммите НАТО. Однако Киев заверили в том, что вопрос предоставления ПДЧ украинскому государству будет обсуждаться в рамках мероприятия.

В НАТО, в свою очередь, подчеркнули, что руководство блока относительно предоставления Украине и Грузии Плана действий по вступлению в Альянс руководствуется решением саммита в Бухаресте 2008 года, согласно которому страны присоединятся к блоку безопасности тогда, когда придет время.

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