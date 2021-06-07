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В Кабмине признались, почему Украину не позвали на саммит НАТО

7 июня 2021, 22:25
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Стефанишина отметила, что лидерам НАТО следовало бы выслушать Украину, поскольку на саммите планируется обсуждение российской агрессии.

НАТО
Почему Украину не пригласили на саммит НАТО пояснили в Кабмине / УНИАН

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, почему Украину не пригласили на предстоящий саммит НАТО. По ее словам, отсутствие Украины связано с форматом мероприятия, пишет Украина 24 в понедельник, 7 июня.

Нынешний саммит НАТО в определенном смысле носит внеочередной характер, поскольку изначально планировался на осень, но из-за визита президента США в Европу его решили перенести на середину июня.

"Он будет очень короткий и только для государств-членов НАТО. Поэтому никто, кроме членов НАТО, не участвует именно в пленарной части - ни Украина, ни Грузия, ни любая другая страна, даже страны с партнерством с расширенными возможностями", - сказала она.

В то же время Стефанишина отметила, что лидерам НАТО следовало бы выслушать Украину, поскольку на саммите планируется обсуждение российской агрессии.

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"Мы считаем, что когда рассматривается вопрос российской угрозы милитаризации Крыма, ситуации с безопасностью в Украине, Украина обязательно должна иметь возможность выступить, донести свою позицию... Но сам формат саммита предусматривает участие только стран Альянса", - добавила она.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда 3 мая сделал заявление, согласно которому на саммите НАТО 14 июня государства планируют обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантическом альянсе. Политик отметил, что Киеву нужно будет выполнить ряд требований для вступления в блок.

Замглавы ОП Игорь Жовква утверждал, что Украина не будет участвовать в саммите НАТО. Однако Киев заверили в том, что вопрос предоставления ПДЧ украинскому государству будет обсуждаться в рамках мероприятия.

В НАТО, в свою очередь, подчеркнули, что руководство блока относительно предоставления Украине и Грузии Плана действий по вступлению в Альянс руководствуется решением саммита в Бухаресте 2008 года, согласно которому страны присоединятся к блоку безопасности тогда, когда придет время.

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