В Кабмине рассказали, как хотят принудить РФ к участию в Крымской платформе

Алексей Резников / УНИАН

Участие делегаций из Польши и США в работе саммита Крымской платформы может оказать помощь Украине в отстаивании своей позиции и наверняка окажет дополнительное давление на Российскую Федерацию. Именно так ситуацию обрисовал вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью порталу Укринформ.

"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира – и наконец-то договориться, а не просто блокировать все процессы", – сказал чиновник.

Как заявил Резников, именно так поступает Российская Федерация в Нормандском формате и в формате Минских соглашений ‒ ее представители все время придумывают всячески отговорки, лишь бы не пойти на консенсус.Читайте такжеСловакия высказалась об участии в Крымской платформе

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