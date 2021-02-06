В Кабмине рассказали, как хотят принудить РФ к участию в Крымской платформе

Ситуацию по Крымской платформе прокомментировал вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Участие делегаций из Польши и США в работе саммита Крымской платформы может оказать помощь Украине в отстаивании своей позиции и наверняка окажет дополнительное давление на Российскую Федерацию. Именно так ситуацию обрисовал вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью порталу Укринформ.
"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира – и наконец-то договориться, а не просто блокировать все процессы", – сказал чиновник.
Как заявил Резников, именно так поступает Российская Федерация в Нормандском формате и в формате Минских соглашений ‒ ее представители все время придумывают всячески отговорки, лишь бы не пойти на консенсус.Читайте такжеСловакия высказалась об участии в Крымской платформе
Крымская платформа - о чем ранее сообщалось:
- В МИД Украины перечислили пять приоритетов в работе Крымской платформы.
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.