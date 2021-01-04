В кафе Чернигова ветеран АТО отказалась обслуживать сепаратистку

В кафе Чернигова участница АТО отказалась обслуживать "сепаратистку" / Фото: скриншот из видео

В Чернигове в кафе Права кава хозяйка, которая является ветераном АТО, отказалась обслуживать посетительницу, обвинив ее в сепаратистских взглядах.

"Впервые в мое кафе пришла сепаратистка", - сообщила на видео в Tik Tok владелица заведения, участник АТО Екатерина Число. Ролик опубликован в YouTube.

По словам ветерана, женщина высказала возмущение в связи с тем, что на одной из полок расположен красно-черный флаг. Она спросила, зачем на витрине необходим этот атрибут.

"Зашла клиентка и стала спрашивать: "А что это? А зачем это? Красно-черный флаг, прости Господи!", – процитировала Число посетительницу.

Читайте такжеЗаробитчанин и ветеран АТО объяснил нежелание работать в УкраинеХозяйка заведения в ответ объяснила, что флаг в кафе для того, чтобы люди не забывали о войне на Донбассе, а владельцы заведения – военные. По словам Число, женщина заявила: "Это вы мне, военной, будете рассказывать?".

После краткого диалога ветеран отказалась обслуживать посетительницу и попросила покинуть кафе, добавив, что "неприятно обслуживать сепаратистов".

"И это на седьмом году войны, в Чернигове! То есть сепаратисты уже настолько оборзели, что просто приходят и указывают нам, что мы не должны быть украинцами", – сказала Число.

Ветераны АТО