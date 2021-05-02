УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви

2 мая 2021, 21:39
Прослушать новость
Остановить

Вопиющий случай святотатства произошел в церкви Рождества Христова в Подольском районе.

В церкви Рождества Христова произошел скандал
Церковь Рождества Христова / walking.kiev.ua

В Киеве произошел вопиющий случай святотатства в церкви Рождества Христова в Подольском районе.

Несколько девушек зашли внутрь храма и начали задувать свечи и курить электронные сигареты, что запечатлено на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Киев Сейчас.

Скандальная запись появилась 2 мая. Видео со своим вызывающим поведением девушки-подростки выложили в Instagram.

"Девушки зашли в церковь Рождества Христова, что на Подоле, начали задувать там свечи, пить алкоголь и курить электронные сигареты. И всем этим поделились в соцсетях",- говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева, на боковом крыльце Андреевской церкви, две обнаженные девушки снялись в видеоролике.

новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецептКак приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Что символизирует 1 Мая и поздравления с ПервомаемЧто символизирует 1 Мая и поздравления с Первомаем Вальпургиева ночь 2021: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запретыВальпургиева ночь 2021: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты Врачи назвали самый опасный мед для организмаВрачи назвали самый опасный мед для организма Елена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессииЕлена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессии

Последние новости

22:30
В Чехии поставили точку в версии о взрыве складов с боеприпасами агентами ГРУ
22:15
В Украине резко подорожают продукты питания: когда и на сколько
22:13
Вещи, которые нужно выбросить из своего шкафа Видео
22:13
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:54
Выяснилось, как отмечает майские праздники Зеленский
Реклама
21:39
В Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви Видео
21:06
У Байдена сделали жесткое заявление в адрес РФ из-за взрыва складов в Чехии Видео
21:04
Конфликт на границе: лидер Киргизии выступил с заявлением Видео
20:51
Apple запустит обновлённую подписку с Hi-Fi звуком вместе с новыми AirPods'ами
20:40
Почему секутся волосы и как с этим бороться Видео
20:33
Военный эксперт раскрыл неожиданный сценарий вторжения РФ в Украину Видео
20:24
В России резко отреагировали на планы Большой семерки по Москве и Пекину Видео
20:14
Отец Бритни Спирс заявил, что певица страдает опасным заболевание Видео
20:14
Авторы Halo Infinite расхвалили ПК-версию и показали новые кадры из игры Фото
20:08
Мини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021 Фото Видео
19:42
У Байдена раскрыли планы по переговорам с Северной Кореей Видео
19:34
Врач перечислил новые опасные симптомы коронавируса Видео
19:18
Десятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины Видео
19:00
Во что поиграть в мае – самые интригующие проекты этого месяца Видео
18:57
Погода в Украине: к каким "сюрпризам" готовиться украинцам Видео
Реклама
18:54
Миллиардеры и Роснефть подали в суд на издателя книги "Люди Путина" Видео
18:31
Украинцам стали по-новому назначать субсидии: что изменилось с 1 мая Видео
18:25
От бушующего COVID-19 до разгула криминала: в РФ говорят о катастрофе в Крыму Видео
17:44
"Ведьмак + Готика": авторы SpellMaster: The Saga показали красоты игры Фото
17:44
РФ открыла фронт дезинформации об Украине в британских СМИ - The Times Видео
17:00
В ЕС подвергли критике санкции России и указали Москве на ошибку Видео
16:58
Выстреливший в голову сослуживца военный ВСУ покончил с собой
16:43
В Киеве обрушится температура и вскоре взлетит – синоптик Видео
16:35
Нардепа подловили на просмотре PornHub прямо в зале Рады - СМИ Видео
16:25
Microsoft раскрыла дату выхода украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2
15:48
Марш с файерами и задержания: что происходит в Одессе в годовщину трагедии 2 мая Видео
15:40
В Кабмине рассказали, сколько Украина получила вакцин от COVID-19 Видео
15:32
В Минздраве спрогнозировали, когда COVID-19 станет менее кровожадным Видео
15:29
Гороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется туго Видео
15:28
СМИ узнали о "тайной" поездке Зеленского на отдых
14:58
Ученые выяснили, помогает ли ночной режим в смартфонах быстрее уснуть
14:30
Большой семерке предложили план контрудара по России и Китаю Видео
14:27
Всем желающим стала доступна бесплатная демо-версия Resident Evil: Village Видео
14:14
В РФ посчитали, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" осчастливлены паспортом Видео
13:49
Оля Полякова подколола Катю Осадчую и узнала "секрет" Видео
Реклама
13:45
Как сдать ВНО-2021 на отлично: подборка полезных YouTube-каналов
13:38
В Киево-Печерской лавре прихожане не соблюдали правила карантина Видео
13:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 мая: чему посвятить праздничный день Видео
13:24
Bioware продолжает дразнить фанатов кадрами из Dragon Age 4
13:16
Украину накроют новые волны COVID-19: врач назвал главную причину Видео
12:47
Кабмин отреагировал на заявление об отставке Набсовета Нафтогаза Видео
12:16
Эксперт рассказал, сколько можно хранить вареные яйца Видео
12:15
В Интернет просочились свежие кадры из Elden Ring и дата выхода игры Видео
11:59
Стало известно о решение Таджикистана и Киргизии по границам Видео
11:48
Смертельное ДТП в Киеве с Infiniti: подробности и отмазка защиты "мажора" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять