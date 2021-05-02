В Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви

Вопиющий случай святотатства произошел в церкви Рождества Христова в Подольском районе.
В Киеве произошел вопиющий случай святотатства в церкви Рождества Христова в Подольском районе.
Несколько девушек зашли внутрь храма и начали задувать свечи и курить электронные сигареты, что запечатлено на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Киев Сейчас.
Скандальная запись появилась 2 мая. Видео со своим вызывающим поведением девушки-подростки выложили в Instagram.
"Девушки зашли в церковь Рождества Христова, что на Подоле, начали задувать там свечи, пить алкоголь и курить электронные сигареты. И всем этим поделились в соцсетях",- говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева, на боковом крыльце Андреевской церкви, две обнаженные девушки снялись в видеоролике.
Автор: Алексей Тычина