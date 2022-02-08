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В Киеве мужчина прострелил ногу строителю за залитую квартиру

8 февраля 2022, 18:19
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Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

В Киеве мужчина прострелил ногу строителю / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина прострелил ногу строителю, который делал ремонт в квартире этажом выше. Потерпевшего госпитализировали, а стрелка задержали на месте происшествия.

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По предварительной информации, 27-летний местный житель пришел в квартиру этажом выше, где проводились ремонтные работы, из-за якобы затопления его жилья, и устроил разборки с рабочими.

"Они пропустили его в дом, чтобы он убедился, что все хорошо. Впрочем, через несколько минут сосед вернулся и захотел еще раз зайти. Один из работников не впустил его, поэтому нарушитель выстрелил ему в ногу. Потерпевшего госпитализировали, а мужчину за хулиганские действия задержали на месте происшествия", - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев.

Читайте такжеВ Тернополе мужчина выстрелил в жену на глазах у маленького ребенкаПо данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева, 25 января, произошла перестрелка. Возле главного управления СБУ вооруженные мужчины с автоматами якобы напали на активистов.

Также Главред писал, что в Киеве задержали мужчину, который прострелил ногу мужчине из-за некачественного выполнения ремонтных работ. Патрульные полицейские выехали на место происшествия, как только получили сообщение на линию 102. Также туда отправились следственно-оперативная группа теруправления полиции и бригада скорой медицинской помощи.

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Автор: Сергей Кущ
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