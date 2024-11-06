В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

Станции метро синей ветки были закрыты на вход для пассажиров.

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Пассажир попал под поезд в метро / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Пассажирка попала под поезд в киевском метро

Сейчас станции метро синей ветки возобновили работу

Обстоятельства случая выясняют правоохранители

В столичном метро на станции "Лыбедская" пассажирка попала под поезд. В результате ряд станций закрыли для пассажиров. Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что станции метро синей ветки "Дворец "Украина", "Лыбедская", "Голосеевская" и "Демеевская" закрыты на вход для пассажиров.

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Движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

"На станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - отметили в КГГА.

Сейчас в администрации добавили, что движение поездов синей линии восстановлено.

Также возобновлена работа станций "Дворец "Украина", "Лыбедская", "Голосеевская", "Демеевская".

"Пассажирка госпитализирована. Обстоятельства случая выясняют правоохранители", - отметили в КГГА.

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Метро в Киеве - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Киеве в среду, 9 октября, закрывали станцию метро "Днепр" из-за шутки школьника, который забросил в вагон одного из поездов якобы "мину".

В полиции его нашли - им оказался 10-летний парень. Как объясняют правоохранители, в вагон школьник забросил не мину, а фильтр для противогаза.

В отношении родителей составили протокол по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей, а с парнем провели профилактическую беседу.

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