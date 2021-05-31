В Киеве "оторопевший урод" тянул в машину мальчика: похищению помешала случайная прохожая / mchildren.ru

Вопиющий случай произошел в Киеве. Случайная прохожая стала свидетелем похищения ребенка - незнакомый мужчина, лет 35, тащил к оливковому "Ланосу" испуганного мальчика.

По словам женщины, 28 мая около 17:00 между остановками "Радужный" и "Ватутина" на проспекте Шухевича, она заметила, что какой-то мужчина жестко тянет мальчика, лет 10 на вид, к машине, сообщает ТСН.

"Подобралась ближе и слышу: "Дядя, отпустите меня, я вас не знаю". Он сказал: "Заткнись уже и иди со мной ". Людей в радиусе нескольких метров не было, и времени, чтобы доставать телефон, звонить в полицию и так далее, тоже, поскольку к машине оставалось несколько метров. Она там была одна, и пикнул замок. Но, главное, я четко поняла, что это похищение чужого ребенка. Тогда я пошла ва-банк. Подбегаю к ним, дергаю мальчика за рукав так, что даже тот мужик в шоке, и изображаю нервозную маму. Ругаю мальчика: "Ну, сколько можно убегать!? Вот что мне с тобой делать?! Дома с тобой поговорим!". Оторопевший урод смотрит на меня, в ужасе мчится к машине и убегает, а я просто не успеваю ни сфотографировать его, ни запомнить номер. Но это точно был оливковый "Ланос", — рассказала женщина.

Мальчик тем временем рассказал, что был на дополнительном занятии у своей учительницы, занятия в последний момент отменили. У мальчика разрядился телефон и он не предупредил маму, чтобы пришла за ним, поэтому решил сам пойти домой.

"У меня был пауэрбанк, мы включили его телефон и он набрал маму. Напуганная женщина примчалась через минут 10 и чуть ли руки не начала целовать. Того мужчину мальчик не знал. Он пристал к ребенку просто посреди улицы. Почему учительница его самого отпустила, я не додумалась выяснить", — добавила женщина.

Юлия отметила, что какая-то неведомая сила заставила ее выйти на остановку раньше, пройтись домой пешком, да еще и вернуться немного назад, чтобы пройтись новой частью парка, которую еще доделывают.

"И сама не знаю, как я в тот момент не растерялась и сделала так, как когда-то моя знакомая, которая раньше рассказывала мне о подобном случае. Призываю всех быть внимательными и неравнодушными", — подытожила она.

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