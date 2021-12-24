В Киеве произошел сбой в системе покупки билетов на общественный транспорт: в чем причина

В Киеве сбой в системе покупки билетов на общественный транспорт / УНИАН

В Киеве по техническим причинам пассажиры не могут приобрести билеты на общественный транспорт.

В системе покупки билетов произошел сбой, сообщает КП "ГИВЦ".

"К сожалению, произошел технический сбой у транспортного сервиса. Из-за этого временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении", – говорится в сообщении.

Специалисты транспортного сервиса уже работают над исправлением проблемы. На предприятии пообещали сообщить, как только все снова заработает.

Также отмечается, что пассажиров не будут штрафовать в транспорте.

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"Приносим извинения за неудобства. В транспорте вы можете воспользоваться билетами и поездками, которые приобрели заранее. А мы предупредили контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя. Прилагаем все усилия, чтобы в будущем году сбоев с транспортным сервисом не случалось", – отмечается в сообщении.

Киевлян также предупреждали личными сообщениями о сбое в транспорте. Такие сообщения приходили в приложении "Киев Цифровой".

Скриншот Главред

Напомним, ранее в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проезд. В Киевском метрополитене говорят: для того, чтобы их предприятие могло работать без убытков, цена на одну поездку в метрополитене должна обходиться в 22 гривны.

Также ранее маршрутчики пригрозили поднять цены на проезд. После информации о том, что в общественном транспорте Киева поднимут стоимость проезда до 20 гривен, маршрутчики заговорили о симметричном повышении цен.

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