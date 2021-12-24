В Киеве произошел сбой в системе покупки билетов на общественный транспорт: в чем причина

Пока пассажиры могут пользоваться только теми билетами, которые купили ранее.
В Киеве по техническим причинам пассажиры не могут приобрести билеты на общественный транспорт.
В системе покупки билетов произошел сбой, сообщает КП "ГИВЦ".
"К сожалению, произошел технический сбой у транспортного сервиса. Из-за этого временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении", – говорится в сообщении.
Специалисты транспортного сервиса уже работают над исправлением проблемы. На предприятии пообещали сообщить, как только все снова заработает.
Также отмечается, что пассажиров не будут штрафовать в транспорте.
"Приносим извинения за неудобства. В транспорте вы можете воспользоваться билетами и поездками, которые приобрели заранее. А мы предупредили контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя. Прилагаем все усилия, чтобы в будущем году сбоев с транспортным сервисом не случалось", – отмечается в сообщении.
Киевлян также предупреждали личными сообщениями о сбое в транспорте. Такие сообщения приходили в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, ранее в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проезд. В Киевском метрополитене говорят: для того, чтобы их предприятие могло работать без убытков, цена на одну поездку в метрополитене должна обходиться в 22 гривны.
Также ранее маршрутчики пригрозили поднять цены на проезд. После информации о том, что в общественном транспорте Киева поднимут стоимость проезда до 20 гривен, маршрутчики заговорили о симметричном повышении цен.
Вас также может заинтересовать:
- В Украине избавятся маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта
- В Украине дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить
- Как будет работать общественный транспорт в условиях локдауна: в Минздраве озвучили варианты
- В Киеве "взлетят" тарифы на проезд в метро и другом общественном транспорте
- У Кличко назвали условие работы общественного транспорта зимой