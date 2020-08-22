В Киеве провели в последний путь Бориса Патона

Церемонию прощания посетили первые лица государства.
В субботу, 22 августа, в Киеве простились с украинским ученым, Героем Украины Борисом Патоном.
Церемонию прощания посетили президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Ураины Денис Шмыгаль, первый президент Украины Леонид Кравчук.
Мероприятие прошло в клубе Кабинета министров, а захоронение состоится на Байковом кладбище.
"Провели в вечность выдающегося ученого Бориса Патона. А с ним и целую эпоху. Борис Евгеньевич был великим человеком. Память о нем остается жить в многочисленных трудах, публикациях, изобретениях и сердцах поколений. Спасибо ему за это. Вечная память", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
Напомним, Борис Патон умер в Киеве 19 августа на 102-м году жизни.
Позже стало известно, что у Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. В НАНУ сообщали, что за последние две недели его дважды госпитализировали в институт Амосова.
Также в Академии поделились, что Патон до последних недель жизни был трудоспособным и активным и во время карантина из-за коронавируса COVID-19 работал удаленно.