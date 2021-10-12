В Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и обворовывала их

Злоумышленников задерживали спецназовцы / полиция Киева

В Киеве задержали банду "клофелинщиков", которая обпаивала граждан сильнодействующим препаратом и отбирала их вещи. В результате употребления алкоголя с добавленным в него медицинским средством один из пострадавших скончался.

Злоумышленники подыскивали себе жертв среди посетителей развлекательных заведений и прямо на улице, предлагая им выпить алкоголь. Когда люди соглашались на это, им незаметно подсыпали сильнодействующие лекарственный препарат. От этого люди теряли сознание, а злоумышленники забирали ценные вещи и убегали, сообщает сайт Нацполиции.

Одна из жертв злоумышленников умерла, говорят правоохранители.

Занимались незаконной деятельностью мужчины 40, 35, 33 и 24 лет вместе с 41-летней женщиной. Во время расследования убийства следователи установили, что все роли в банде были четко распределены.

Полиция также провела четыре обыска в домах у преступников. У них изъяли флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также "предмет, похожий на боевую гранату".

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Злоумышленникам инкриминируют совершение разбоя и убийство. Если их вину докажут в суде, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В прокуратуре напомнили, что месяцем ранее на Сумщине правоохранители разоблачили банду аферистов, которые снимали средства с карточек доверчивых украинцев. Деньги шли на финансирование преступной группировки местного криминального авторитета.