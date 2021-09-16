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Выдавали себя за сотрудников банка и украли десятки миллионов: на Сумщине разоблачили банду аферистов

16 сентября 2021, 10:28
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Мошенники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу и снять со счета средства.

Мошенникам удавалось войти в доверие к украинцам и добыть их личные данные / ssu.gov.ua

В Сумской области орудовала банда аферистов, которые снимали средства с карточек доверчивых украинцев. Деньги шли на финансирование преступной группировки местного криминального авторитета.

Мошенники приобрели базы данных банковских учреждений, звонили их клиентам и выдавали себя за сотрудников банков. Силовикам удалось разоблачить два кол-центра, передает пресс-служба СБУ.

К схеме были привлечены не менее 70 человек. Мошенникам удавалось войти в доверие и добыть их личные данные. После этого они получали доступ к онлайн-банкингу людей и воровали деньги.

"Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к "клиентам", которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию. Как следствие - злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их средства", - говорится в сообщении.

Точная сумма "доходов" дельцов устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.

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Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета - "Леры Сумского". Сейчас он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.

Читайте такжеВ Тернополе мошенники "кинули" на 1,5 млн около 200 украинцев, которые искали работу за границейВ рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о новой схеме обмана через сервис OLX. Мошенники создают фальшивый фишинговый сайт, при помощи которого обманутый человек предоставляет доступ аферистам к своей банковской карте.

viber
СБУ мошенники мошенничество Сумская область
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