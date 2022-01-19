В Киеве завершились переговоры Зеленского и госсекретаря США Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал о соблюдении принципа "Ничего об Украине без Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский завершил переговоры в Киеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которий находится в Украине с официальным визитом.
Как сообщил президент Украины на своей странице в Twitter, он по итогам встречи рассчитывает на усиление экономического и финансового сотрудничества между Украиной и США и на то, что решения, относящиеся к Украине, не будут приниматься без участия украинской стороны.
"Я ценю непосредственное участие в деэскалации ситуации вокруг России. Спасибо за политическую поддержку и поддержку безопасности. Рассчитывать на усиление экономического и финансового сотрудничества. Я уверен, что без этого решения не будет", – отметил Зеленский.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал о соблюдении принципа "Ничего об Украине без Украины".
Что говорят в Госдепе
В ходе встречи Блинкен заверил, что НАТО усилит свое присутствие в прифронтовых странах-союзниках в случае вторжения России. Кроме того, будет увеличена оборонную помощь Украине сверх того, что уже предоставляется.
Зеленский и Блинкен обсудили международную безопасность и экономическую помощь Украине.
Блинкен выразил признательность Украине за постоянные призывы к дипломатическому решению конфликтной ситуации.
"Если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами нанесут непоправимый ущерб экономике России", - подчеркнул Блинкен.
Визит Блинкена в Украину
Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.
"Мы знаем, что у России существуют планы, как очень быстро еще больше приумножить войска на границе с Украиной. И это дает Путину возможность очень быстро принять и реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины", - заявил Блинкен.
Он надеется, что мирное урегулирование конфликта возможно. И международные союзники приложат все усилия, чтобы заставить Россию успокоиться.
После визита в Украину госсекретарь отправится в Берлин, где по этой же теме будет разговаривать с министром иностранных дел Германии. А в пятницу в Женеве Блинкен должен встретиться с главой российской дипломатии Лавровым.
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