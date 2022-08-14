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В КПЗ не попал: Гиркин ответил на слухи о своем задержании в Крыму

14 августа 2022, 10:34

Игорь Гиркин не опроверг информацию о том, что был задержан, а лишь заявил, что не попал в КПЗ.

гиркин
Игоря Гиркина задержали в Крыму / t.me/kazansky2017

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (кличка Стрелок) прокомментировал информацию о своем задержании.

В Telegram российский террорист прокомментировал ранее появившиеся сведения о том, что он был задержан в Крыму при попытке попасть на оккупированную РФ часть Украины.

Он не опроверг информацию о том, что был задержан, а лишь заявил, что не попал в КПЗ.

В то же время Стрелок подтвердил информацию о том, что воевать в Украину его не пустили.

В то же время Гиркин добавил, что на фронт он рано или поздно попадет.

В КПЗ не попал: Гиркин ответил на слухи о своем задержании в Крыму

Напомним, сегодня в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

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