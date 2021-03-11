В Кремле ответили на инициативу Зеленского о встрече с Путиным

В Кремле нет обновленного плана по Донбассу, о котором заявляла украинская сторона, подчеркнул Дмитрий Песков.
Украина по дипломатическим каналам не обращалась к Российской Федерации о проведении контактов на уровне глав государств, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос УНИАН, поступали ли запросы со стороны Офиса президента Украины на проведение двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, пресс-секретарь президента РФ уточнил: "Мы с вами вместе неоднократно слышали заявления президента Владимира Зеленского о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку".
По его словам, об этом всегда ведется речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов.
"Что касается конкретно визита или каких-то двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сообщил Песков.
В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что у Кремля нет обновленного плана по Донбассу, о котором заявляла украинская сторона.
"Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас ничего на столе не лежит. Никакого плана мы не видели", - сказал Песков.
Он также добавил, что на сегодня не запланированы телефонные контакты между Зеленским и Путиным, хотя "при необходимости они могут быть достаточно быстро согласованы".
Читайте такжеУ Меркель отреагировали на заявление Зеленского о нормандской встрече
Ранее Владимир Зеленский анонсировал подготовку встречи лидеров нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе – Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Однако в случае, если она не состоится, глава украинского государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.
Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее:
- 12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Андрея Ермака, дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
- 27 января состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в формате видеоконференции. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.