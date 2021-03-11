В Кремле ответили на инициативу Зеленского о встрече с Путиным

Дмитрий Песков / УНИАН

Украина по дипломатическим каналам не обращалась к Российской Федерации о проведении контактов на уровне глав государств, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, поступали ли запросы со стороны Офиса президента Украины на проведение двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, пресс-секретарь президента РФ уточнил: "Мы с вами вместе неоднократно слышали заявления президента Владимира Зеленского о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку".

По его словам, об этом всегда ведется речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов.

"Что касается конкретно визита или каких-то двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сообщил Песков.

В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что у Кремля нет обновленного плана по Донбассу, о котором заявляла украинская сторона.

"Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас ничего на столе не лежит. Никакого плана мы не видели", - сказал Песков.

Он также добавил, что на сегодня не запланированы телефонные контакты между Зеленским и Путиным, хотя "при необходимости они могут быть достаточно быстро согласованы".

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