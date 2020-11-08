В Кривом Роге объявили подозрение виновнику кровавой резни на улице

Резня в Кривом Роге: нападавшему объявили подозрение / Фото: пресс-служба полиции

В Кривом Роге сообщено о подозрении 37-летнему злоумышленнику, который на улице ножом убил двух человек и ранил еще восьмерых.

"Под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры №3 гражданину, который в субботу напал на людей на улице, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украина). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 7 ноября он нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.

Резня в Кривом Роге