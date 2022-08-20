В Крыму на ТВ запустили ролик с Зеленским: киберпартизаны показали видео

Украинские хакеры сломали крымское телевидение. Вместо российской пропаганды они транслировали украинский патриотический ролик.

Об этом идет речь в сообщении ІнфоВійська України в Twitter.

"Киберхлопок в Крыму. Украинские хакеры сломали крымское телевидение Есть вопрос? Крым это Украина! Слава Украине!!", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, которое в это время транслировалось на крымском телевидении.

В конце видео глава государства Владимир Зеленский отмечает: "Крым - это Украина! Слава Украине".

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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