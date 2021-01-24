В Крыму пересох популярный среди туристов водопад

В Крыму засох популярный водопад

В аннексированном Россией Крыму продолжает ухудшаться экологическая ситуация - практически исчез популярный среди туристов водопад Серебряные струи.

Фото его нынешнего вида обнародовали на странице блога RoksolanaToday&КрымUA в Twitter. На кадрах видно, что от ранее полноводного рекреационного объекта остались лишь несколько струй, замерзших в сосульки.

"Водопад Серебряные струи. Странные остатки", – подписали снимки их авторы.

Причина такого исчезновения уникальных мест на Крымском полуострове – водный коллапс, который начался во время российской оккупации.

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