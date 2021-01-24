В Крыму пересох популярный среди туристов водопад

Причина такого исчезновения уникальных мест на Крымском полуострове – водный коллапс, который начался во время российской оккупации.
В аннексированном Россией Крыму продолжает ухудшаться экологическая ситуация - практически исчез популярный среди туристов водопад Серебряные струи.
Фото его нынешнего вида обнародовали на странице блога RoksolanaToday&КрымUA в Twitter. На кадрах видно, что от ранее полноводного рекреационного объекта остались лишь несколько струй, замерзших в сосульки.
"Водопад Серебряные струи. Странные остатки", – подписали снимки их авторы.
Причина такого исчезновения уникальных мест на Крымском полуострове – водный коллапс, который начался во время российской оккупации.
Крым новости
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 14 января заявлял, что Украина может пойти на определенные компромиссы в переговорах с Россией, однако украинское государство не позволит Москве разговаривать с собой с позиции силы. При этом он заявил, что РФ должна ответить за аннексию Крыма.
- В МИД Украины 21 января объявили о завершении работы над Стратегией возвращения оккупированного Крыма. Планируется, что документ примут на заседании СНБО 26 февраля.
Автор: Екатерина Трохимчук