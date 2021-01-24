УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Крыму пересох популярный среди туристов водопад

24 января 2021, 21:24
Прослушать новость
Остановить

Причина такого исчезновения уникальных мест на Крымском полуострове – водный коллапс, который начался во время российской оккупации.

В Крыму засох популярный водопад

В аннексированном Россией Крыму продолжает ухудшаться экологическая ситуация - практически исчез популярный среди туристов водопад Серебряные струи.

Фото его нынешнего вида обнародовали на странице блога RoksolanaToday&КрымUA в Twitter. На кадрах видно, что от ранее полноводного рекреационного объекта остались лишь несколько струй, замерзших в сосульки.

"Водопад Серебряные струи. Странные остатки", – подписали снимки их авторы.

Причина такого исчезновения уникальных мест на Крымском полуострове – водный коллапс, который начался во время российской оккупации.

Крым новости

засуха аннексия Крыма Крымский канал новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «В Крыму пересох популярный среди туристов водопад». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина Витренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и БеларусьюВитренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью "Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожаетСкандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает "Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты"Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты
Следующий материал

Последние новости

22:27
Коронавирус в Украине 24 января: госпитализировали более 2 тысяч человек
22:16
Не только Pfizer и Sinovac: в феврале Украина получит еще одну вакцину Видео
22:10
В моде боевые сапоги и ботинки с микросумкой: с чем носить самую грубую обувь 2021 Фото
21:57
Смерть Кернеса: выяснилось, почему Рада не может назначить дату выборов Видео
21:43
В Польше после прививки от коронавируса внезапно скончался человек Видео
Реклама
21:34
Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Видео
21:24
В Крыму пересох популярный среди туристов водопад
21:20
Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания Видео
21:00
В Tom Clancy’s The Division пройдет ивент, посвященный миру Resident Evil Видео
20:58
После карантина тарифы в Украине взлетят в 10 раз - эксперт Видео
20:36
В Украине изменили стратегию лечения рака - что нужно знать Видео
20:28
В Украину приедет вакцина Pfizer: в Минздраве назвали сроки Видео
20:01
Дизель-шоу "перекочевало" на российский телеканал, уже подписан контракт Видео
19:34
В Бразилии разбился самолет с известными футболистами и президентом клуба Видео
19:31
В Минздраве оценили эффективность жесткого карантина Видео
19:15
"Найдите себя": педагог проекта Від пацанки до панянки дала совет девушкам-подросткам
19:05
В Израиле обнаружили новый опасный штамм коронавируса Видео
19:01
Как отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаков
18:36
Удар по режиму Путина: в ЕС рассказали о санкциях за арест Навального Видео
18:29
Школы Киева могут вновь перейти на дистанционку - названо условие Видео
Реклама
18:17
Украина 25 января выходит из жесткого карантина: какие ограничения останутся Видео
18:00
Авторы глобального мода для Skyrim приступили к созданию нового полноценного проекта Видео
17:56
У Зеленского оценили санкции США против Дубинского Видео
17:41
В Украину несутся бури и шквалы: синоптики обескуражили прогнозом Видео
17:27
"Непоправимая утрата": в семье Ахметова произошло горе
17:15
Встречайте Beeper – универсальное приложение для общения в 15-ти мессенджерах сразу
17:00
Сногсшибательная женская стрижка маллет из 80-х входит в моду на весну-лето 2021 Фото
16:58
Новый карантин с 25 января: как будут работать учреждения культуры Видео
16:39
"Мало людей": у Путина нервно отреагировали на масштабные протесты из-за Навального Видео
16:26
Агентство BBC вляпалось в громкий скандал из-за Крыма Видео
16:21
Вакцинация от коронавируса: инфекционист сделала важное предупреждение украинцам Видео
16:20
Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео
16:10
Скандал вокруг Cyberpunk 2077 сделал CD Projekt кандидатом на поглощение: плюсы и минусы
15:50
"Шантажная малина": у Зеленского "разоблачили" скандального СБУшника Нескоромного Видео
15:35
"Поменять старого и злого царя на молодого и доброго": что в Украине думают о протестах в РФ Видео
15:34
Над Вестминстерским дворцом в Лондоне поднялся столб черного дыма: что произошло
15:11
Все, что нужно знать о The Medium – польском Silent Hill с уникальной игровой механикой Видео
14:57
Что будет с тарифами на тепло и горячую воду: Шмыгаль раскрыл планы Кабмина Видео
14:35
"Коррумпированный Трамп": пранкеры выудили у знаменитости откровения о Зеленском Видео
14:34
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
Реклама
14:13
Скичко похвастался тесными связями с Офисом президента и Зеленским
14:12
В Сети засветилось коллекционное издание главного зомби-экшена 2021 Dying Light 2
13:55
"Покалечат Россию": Арестович спрогнозировал бонусы для Киева от администрации Байдена Видео
13:38
"Окончательно охамели": Рогозин и Макфол сцепились из-за Навального Видео
13:13
В Госдуме неучтиво ответили Витренко на его слова о единой энергосистеме с Россией Видео
13:06
Появились новые доказательства существования ремейка игры Кодзимы Metal Gear Solid
12:58
Бизнес на крови: куму Путина отдают угольные компании в ОРДЛО – СМИ Видео
12:52
Снег, мороз и штормовой ветер: синоптик назвала дату нового похолодания Видео
12:21
Для Cyberpunk 2077 вышел первый крупный патч – Найт-Сити заиграл новыми красками
12:20
Бирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021 Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять