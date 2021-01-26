В Крыму продали винзавод Коктебель родственнику шишки из России / УНИАН

В оккупированном Крыму продали завод марочных вин "Коктебель" за 110,2 млн рублей ООО "Завод марочных вин "Коктебель", который был арендатором объектов завода.

"Победителем аукциона 26 января признан участник №538005 - Общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", который предложил в ходе проведения торгов наивысшую цену лота №1 в размере 110 млн 178 тыс. рублей с учетом НДС", - говорится на сайте для размещения информации о проведении торгов.

Кроме ООО "Завод марочных вин "Коктебель", к аукциону также допустили "НТЦ "Кристаллкор" с РФ (Санкт-Петербург) и физлицо Андрея Шкловского, он является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми (Россия).

ООО "Завод марочных вин "Коктебель" основали в октябре 2014 года. Компания на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области РФ.

"Предприятие принадлежит Михаилу Якубчику, которого российские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина", - пишет Крым.Реалии.

Добавим, завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году.

Завод имеет собственные виноградники на площади около 1070 га и емкостной парк не менее 5 млн литров для производства тихих вин и не менее 6 млн литров - для производства десертных вин и портвейнов.

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