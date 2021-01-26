В Крыму продали винзавод Коктебель родственнику шишки из России

Винзавод "Коктебель" продали за 110 милионов рублей.
В оккупированном Крыму продали завод марочных вин "Коктебель" за 110,2 млн рублей ООО "Завод марочных вин "Коктебель", который был арендатором объектов завода.
"Победителем аукциона 26 января признан участник №538005 - Общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", который предложил в ходе проведения торгов наивысшую цену лота №1 в размере 110 млн 178 тыс. рублей с учетом НДС", - говорится на сайте для размещения информации о проведении торгов.
Кроме ООО "Завод марочных вин "Коктебель", к аукциону также допустили "НТЦ "Кристаллкор" с РФ (Санкт-Петербург) и физлицо Андрея Шкловского, он является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми (Россия).
ООО "Завод марочных вин "Коктебель" основали в октябре 2014 года. Компания на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области РФ.
"Предприятие принадлежит Михаилу Якубчику, которого российские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина", - пишет Крым.Реалии.
Добавим, завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году.
Завод имеет собственные виноградники на площади около 1070 га и емкостной парк не менее 5 млн литров для производства тихих вин и не менее 6 млн литров - для производства десертных вин и портвейнов.
Продажа винзаводов в Крыму – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря в оккупированном Крыму завод "Массандра" ушел с молотка на аукционе за 5,327 млрд рублей (чуть более 2 млрд грн или почти 73 миллиона долларов - Ред.). Обладателем 100% акций завода стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия". Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку, которого называют другом Путина.
- 14 декабря 2020 года в МИД Украины резко отреагировали на продажу российскими оккупантами Крыма винного завода Массандра. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.