В Крыму возросло количество "мертвых" водохранилищ

В Крыму семь водохранилищ достигли мёртвого объема / УНИАН

В оккупированном Россией Крыму количество водохранилищ, которые уже достигли "мертвого" объема, выросло с пяти до семи.

В Балановском, Аянском, Старокрымском, Загорском и Тайганскогом, Партизанском и Симферопольском водохранилищах практически не осталось воды, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма".

В конце 2020 году в Симферопольском водохранилище был более высокий уровень воды, как и в Партизанском.

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