В Крыму возросло количество "мертвых" водохранилищ

В конце 2020 году в Симферопольском водохранилище был более высокий уровень воды, как и в Партизанском.
В оккупированном Россией Крыму количество водохранилищ, которые уже достигли "мертвого" объема, выросло с пяти до семи.
В Балановском, Аянском, Старокрымском, Загорском и Тайганскогом, Партизанском и Симферопольском водохранилищах практически не осталось воды, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма".
В конце 2020 году в Симферопольском водохранилище был более высокий уровень воды, как и в Партизанском.
Проблема пресной воды в аннексированном Крыму
- Самопровозглашённые российские власти Крыма не могут решить проблемы с водой на полуострове. Ситуацию можно урегулировать при помощи опреснения воды, однако россияне считают это дорогим мероприятием и не намерены перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Вследствие проблем россияне вынуждены периодически отключать жителям аннексированного полуострова воду с целью экономии водного ресурса.
- По словам бывшего представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, Россия ищет возможности возобновления подачи воды из Украины и готова заплатить за это 1-2 миллиарда долларов в качестве взятки.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что Киев не будет поставлять воду в оккупированный Крым. Поставки возможны только в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.
- Согласно прогнозам экспертов, ситуация с пресной водой в Крыму с годами будет только ухудшаться. Через 30 лет на полуострове может не остаться ни одного пресного озера.
Автор: Екатерина Трохимчук