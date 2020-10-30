В КСУ назвали причину закрытия уголовных дел о недостоверных декларациях

В КСУ объяснили неконституционность статьи УКУ 366-1 / Фото: ccu.gov.ua

Уголовные производства, открытые по факту внесения недостоверных данных в электронные декларации, не имели перспективы. С правовой точки зрения формулировка статьи 366-1 УКУ написана таким образом, что в суде невозможно доказать нарушение закона.

Об этом заявил судья Конституционного суда Игорь Слиденко в пятницу, 30 октября, в ходе брифинга по поводу решений КСУ по антикоррупционному законодательству.

По его словам, статью 366-1 невозможно было применить на практике: в 2019 году по ней открыли 410 уголовных дел, причем 360 из них в скором времени были прекращены. Другие 50 производств были прекращены чуть позже.

Слиденко объяснил, что причиной тому является указанная в статье формулировка, которую с юридической точки зрения крайне сложно доказать в суде.

"Почему? Потому что статья была сформулирована, кстати, некоторыми активистами... Их призывы очень часто не дружат с юриспруденцией. Состав преступления, определенный ст. 366-1, а там есть формулировка "умышленно" – ее доказать в суде практически невозможно", - добавил он, отметив, что именно по этой причине закрывались уголовные дела.Читайте такжеСудья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку

Слиденко считает, что внесение небольших изменений в статью превратят ее в работающий механизм. Однако сейчас она является неконституционной.

"Поэтому все дела валятся. Если убрать из этой статьи всего 2 слова, и оставить ее в таком же виде, то эта статья должна быть и должна применяться. Но сейчас она юридически не определена. Поэтому применить ее невозможно. В этом ее неконституционность", - подчеркнул Слиденко.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству