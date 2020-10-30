В КСУ назвали причину закрытия уголовных дел о недостоверных декларациях

По словам судьи КСУ Игоря Слиденко, изменение всего двух слов может заставить заработать скандальную статью 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Уголовные производства, открытые по факту внесения недостоверных данных в электронные декларации, не имели перспективы. С правовой точки зрения формулировка статьи 366-1 УКУ написана таким образом, что в суде невозможно доказать нарушение закона.
Об этом заявил судья Конституционного суда Игорь Слиденко в пятницу, 30 октября, в ходе брифинга по поводу решений КСУ по антикоррупционному законодательству.
По его словам, статью 366-1 невозможно было применить на практике: в 2019 году по ней открыли 410 уголовных дел, причем 360 из них в скором времени были прекращены. Другие 50 производств были прекращены чуть позже.
Слиденко объяснил, что причиной тому является указанная в статье формулировка, которую с юридической точки зрения крайне сложно доказать в суде.
"Почему? Потому что статья была сформулирована, кстати, некоторыми активистами... Их призывы очень часто не дружат с юриспруденцией. Состав преступления, определенный ст. 366-1, а там есть формулировка "умышленно" – ее доказать в суде практически невозможно", - добавил он, отметив, что именно по этой причине закрывались уголовные дела.Читайте такжеСудья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку
Слиденко считает, что внесение небольших изменений в статью превратят ее в работающий механизм. Однако сейчас она является неконституционной.
"Поэтому все дела валятся. Если убрать из этой статьи всего 2 слова, и оставить ее в таком же виде, то эта статья должна быть и должна применяться. Но сейчас она юридически не определена. Поэтому применить ее невозможно. В этом ее неконституционность", - подчеркнул Слиденко.
Решение КСУ по антикоррупционному законодательству
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины на основе обращения 47 депутатов от ОПЗЖ приняли решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса 366-1, предусматривающей уголовное наказание за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Решение предусматривало ликвидацию мониторинговых функций НАПК, вследствие чего агентство вынуждено было 28 октября закрыть доступ к реестру деклараций.
- Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 октября, созвал экстренное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций.
- Позже глава государства внес в Раду проект закона, предусматривающий прекращение полномочий судей Конституционного суда.