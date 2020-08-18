В Мариуполе Дед Мороз устроил стрельбу в общественном месте

Дед Мороз пять раз выстрелил в охранника / Фото: пресс-служба полиции

В Мариуполе Донецкой области мужчина в костюме Деда Мороза в шапке и с искусственной бородой в публичном месте совершил несколько выстрелов в 58-летнего охранника.

Как сообщает пресс-служба полиции Мариуполя, вопиющий инцидент произошел на территории комбината в Кальмиусском районе.

Уточняется, что неизвестный мужчина совершил пять выстрелов в сторону местного жителя 1962 года, после чего скрылся с места преступления. Несколько пуль из пяти достигли цели, пострадавший был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

"На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз", — говорится в сообщении.

Неизвестного злоумышленника обвиняют в покушении на умышленное убийство. Полицейские обратились к гражданам с просьбой помочь установить личность Деда Мороза-преступника.

Злоумышленник был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе темный пакет с рисунком желтых цветов в вазе. Неподалеку от места преступления правоохранители обнаружили шапку Деда Мороза, которая, очевидно, принадлежит злоумышленнику.

Как ранее сообщалось, в Донецкой области правоохранители расследуют уголовное производство, которые было открыто против 19-летней безработной жительницы Мариуполя. Она пыталась продать за 400 тысяч гривен собственного грудного ребенка.

Напомним, в Хмельницком мать попыталась продать двоих своих детей за 35 тысяч долларов, планируя через полгода точно также поступить и с третьим ребенком.