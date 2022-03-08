В Мариуполе впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок - Зеленский

Президент Украины вновь обратился к международным партнерам.
Президент Владимир Зеленский призвал мир осознать масштабы бесчеловечных действий российских оккупантов.
В своем видеообращении 8 марта он подчеркнул, что они продолжают нарушать правила ведения войны, что приводит к ужасающим последствиям.
"Оккупанты сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, поставки воды. Отключают электричество. В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умер ребенок. В 2022 году!", - заявил Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.
Также мы сообщали, что НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, ведь это будет означать вступление в военный конфликт с Россией, что поставит под угрозу жизнь миллионов европейцев. С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире германского телеканала ARD.
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