В Мелитополе люди поют Гимн Украины и ложатся под технику оккупанта

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе местные жители вышли на улицу и выступили против российской оккупации.

Градждане заполнили главную площадь города и под дождем пели гимн Украины.

Однако позже приехали орки, стреляли в воздух и разгоняли митинг. Они пытались проехать на z-мобилях, но протестующие ложились под автомобили и не давали проехать.

"Сегодня остро стоит вопрос по выдаче наличных денег в банкоматах и банках. К сожалению, проблема есть, занимаемся решением вопросов. Хотел бы донести ключевой месседж до центральных отделений банков и отделений финансовых учреждений: "Мелитополь не сдался, Мелитополь временно оккупирован. Тут живут жители Украины, у которых есть потребности в наличных деньгах, чтобы купить продукты", - подчеркнул мэр города Иван Федоров.

Также сообщается, что в городе возникла проблема с доставкой молока для грудничков и молодых мам. Для того, чтобы ее решить, на территории Мелитопольского молокозавода, что в Новом Мелитополе, организована продажа молока в неограниченном количестве, но после предоставления документов.

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Кроме того, городской голова отметил, что с сегодняшнего дня в СМИ начинают выкладывать фотографии тех, кто занимался мародерством в городских магазинах.

Напомним, в захваченном оккупантами Мелитополе разграблены 11 местных магазинов торговой сети АТБ. Более того, российские военные в форме обчистили ювелирные магазины города и магазины с одеждой.

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