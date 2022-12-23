В Мелитополе подорвали машину с двумя ФСБшниками внутри - СМИ

Как пишут Telegram-каналы, в белом седане Renault Duster были двое сотрудников ФСБ. Оба получили тяжелые ранения.

Взрыв,авто, Мелитополь / коллаж фото из Telegram

В центре временного оккупированного города Мелитополь (Запорожская область) раздался мощных взрыв в автомобиле, который использовали агрессоры. Об этом сообщил на своем канале в Telegram мэр города Иван Федоров.

"По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется!" – написал он.

Как пишет местное издание "РИА Мелитополь", взрыв прогремел в 11.07 по киевскому времени в районе остановки "Парковая". Взорвался белый седан модели Renault Duster.

Как пишут Telegram-каналы страны-агрессора, в Renault были двое сотрудников ФСБ. Оба получили тяжелые ранения.

Место взрыва оцепили сотрудники оккупационной полиции, туда с сиреной поехали пожарные и "скорые". По информации журналистов, вчера, 22 декабря, возле отделения оккупационной полиции, занявшей помещение госохраны, был также найден автомобиль со взрывчаткой.

Наступление ВСУ на Мелитополь

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что для выхода на админграницы с Крымом ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 километров до Мелитополя. По его словам, этого будет достаточно, чтобы получить полный огневой контроль над сухопутным коридором в Крым и ведения огня по Перекопскому перешейку дальнобойной артиллерией.

В Forbes писали, что войска Украины могут перейти в следующее наступление уже в Запорожской области. Атака может быть неминуемой, несмотря на зиму. Потенциальная цель операции – освобождение большей части оккупированного юга и оттеснение российских захватчиков к узкому участку суши, который соединяет материк с захваченным Крымом.

В New York Times отметили, что Мелитополь – "ворота в Крым". По мнению журналистов, в случае освобождения городе Украине удастся установить контроль над ключевым транспортным узлом и вернуть себе не только Запорожскую область, но и левобережье Херсонщины. Войска РФ, таким образом, можно отбросить обратно в Крым.

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