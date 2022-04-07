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В МИД обвинили Венгрию: помогает Путину зверствовать в Украине

7 апреля 2022, 14:28

Будапешт помогает РФ продолжать агрессию против Украины, говорят в МИД Украины.

украина, венгрия
/ УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что Венгрия помогает президенту Российской Федерации Владимиру Путину продолжать агрессию против Украины.

"Политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию. Очевидно, после выборов в Будапеште перешли к следующему этапу - помочь Путину продолжать агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей", - подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев.

Он заявил, что к этой же категории относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях.

"РФ пытается перевести расчеты за поставки газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций. Российской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины", - подчеркнул Николенко.

"В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию в отношении нашего государства. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть", - говорит он.

Спикер МИД отметил, что украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи, а Украина является Родиной для около 150 тыс. украинских венгров: "В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, является вредной для обоих наших народов".

"На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины", - указал украинский дипломат.

Он добавил, что перейти на правильную сторону истории никогда не поздно.

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Ранее правительство Венгрии запретило доставку и транзит оружия через свою территорию для помощи ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В сообщении отмечается, что Венгрия запретила поставку в Украину вооружения. Также нельзя будет осуществлять транзит военной техники через территорию государства.

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Венгрия Украина Олег Николенко война России и Украины
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