В МИД опровергли слова Путина о якобы подготовке Украиной операции на Донбассе

Украина стремится исключительно к миру – в МИД опровергли заявление Путина об операции на Донбассе / УНИАН

Слова российского президента Владимира Путина о том, что Украина якобы готовит "военную операцию" на Донбассе, не соответствуют действительности. Такое заявление лидера РФ опровергли в украинском Министерстве иностранных дел.

Украина стремится исключительно к миру, заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде".

"Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют приверженность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта", – отметили в МИД.

Также представитель ведомства отметил, что глава Офиса президента Андрей Ермак и украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выполнили титаническую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня – договоренность об этом была достигнута во время заседания 22 декабря.

Кроме этого, в украинском внешнеполитическом ведомстве призвали РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении вооруженного конфликта на Донбассе.

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Заявление Путина о якобы подготовке Украиной операции на Донбассе

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 декабря, во время пресс-конференции в Москве заявил, что Украина якобы может готовить военную операцию на Донбассе. По его словам, Украина дважды пыталась силовым путем решить ситуацию на Донбассе, и теперь может готовить новую военную операцию.

Российский президент также считает, что Запад строит из Украины "Антироссию".

Условие ненападения РФ на Украину

Также Путин во время пресс-конференции прокомментировал обвинения в адрес РФ о подготовке военного вторжения в Украину. Он прямо не отрицал вероятность российского вторжения, однако отметил, что это будет зависеть от обеспечения безопасности России.

"По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", – заявил он.

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