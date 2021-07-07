В МИД рассказали, как украинцы смогут ездить в Австрию через Венгрию

Дмитрий Кулеба / УНИАН

В ближайшее время весьма вероятно смягчение пограничных ограничений для украинцев со стороны Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он заявил, что в Литве встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Венгрия также разрешит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом", − сказал он.

Кулеба также приветствовал открытие Венгрией двух пунктов пропуска на украинской границе, а затем анонсировал визит Сийярто в Украину.

"Буду рад приветствовать Петера за несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве главы Комитета министров Совета Европы", − заявил министр.

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Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро в день местных выборов в Украине 25 октября призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.​

Из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 2020, министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста​.

Позже глава МИД назвал "жалким и бессмысленным" запрет на въезд в Украину двум чиновникам. Он отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете.