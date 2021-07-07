В МИД рассказали, как украинцы смогут ездить в Австрию через Венгрию

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба отдельно приветствовал недавнее открытие властями Венгрии двух пунктов пропуска на украино-венгерской границе.
В ближайшее время весьма вероятно смягчение пограничных ограничений для украинцев со стороны Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он заявил, что в Литве встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Венгрия также разрешит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом", − сказал он.
Кулеба также приветствовал открытие Венгрией двух пунктов пропуска на украинской границе, а затем анонсировал визит Сийярто в Украину.
"Буду рад приветствовать Петера за несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве главы Комитета министров Совета Европы", − заявил министр.
Читайте такжеКулеба категорично высказался об изменении закона об образовании в угоду Венгрии
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро в день местных выборов в Украине 25 октября призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.
Из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 2020, министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста.
Позже глава МИД назвал "жалким и бессмысленным" запрет на въезд в Украину двум чиновникам. Он отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете.