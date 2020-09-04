В МИД рассказали, какие страны открыли границы для украинцев-туристов

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба / УНИАН

За минувшую неделю перечень государств, в которые разрешено въезжать украинцам с туристическими целями увеличился до 48.

Об этом во время брифинга в пятницу, 4 сентября, заявил руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши соотечественники. 3 страны добавилось к этому списку в сравнении с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго", ‒ заявил он.

Кроме того, руководитель МИД Украины отдельно поблагодарил болгарские власти за продление еще на месяц допуска в страну украинцев ‒ без необходимости предоставления негативного ПЦР-теста на китайский коронавирус Covid-19.

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Полная и актуальная информация о правилах въезда украинцев в каждую страну мира доступна и обновляется в специальном разделе на сайте МИД Украины.

Напомним, ранее в ответ на запрос Главреда в МИД Украины пояснили ‒ согласно рекомендациям Еврокомиссии от 11 июня 2020 года, страны Евросоюза открывают границы для въезда по таким критериям: