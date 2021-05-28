В МИД Украины поведали подробности трагической гибели экс-главы СВР

МИД Украины высказались о смерти Гвоздя / ZN.UA

Бывший руководитель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь погиб на отдыхе в Египте - эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел в пятницу вечером, 28 мая, пишут Українські новини.

"28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю СВР Виктору Гвоздю стало плохо. Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни", - сообщила пресс-служба министерства.

До приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию, но несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные мероприятия, медики констатировали его смерть.

Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти и поддерживает связь с родными.

Гибель Виктора Гвоздя в Египте - о чем ранее сообщал Главред: