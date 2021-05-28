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В МИД Украины поведали подробности трагической гибели экс-главы СВР

28 мая 2021, 22:54
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Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти и поддерживает связь с родными.

МИД Украины
МИД Украины высказались о смерти Гвоздя / ZN.UA

Бывший руководитель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь погиб на отдыхе в Египте - эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел в пятницу вечером, 28 мая, пишут Українські новини.

"28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю СВР Виктору Гвоздю стало плохо. Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни", - сообщила пресс-служба министерства.

До приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию, но несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные мероприятия, медики констатировали его смерть.

Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти и поддерживает связь с родными.

Гибель Виктора Гвоздя в Египте - о чем ранее сообщал Главред:

  • В пятницу, 28 мая, согласно данным журналистов, погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Ему стало плохо во время дайвинга. Мужчине оказали первую помощь, однако врачам не удалось его спасти. Бывшему чиновнику было 62 года.
  • Приблизительно в 11:00 во время дайвинга неподалеку от города Дахаб в Египте, после погружения в воду пропал бывший председатель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.
Египет СВР Виктор Гвоздь новости Украины
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