В МИД Украины предупредили Беларусь о "последствиях" из-за обвинений Лукашенко

МИД Украины выступил с заявлением в адрес Беларуси / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины предостерегло Беларусь от поддержки агрессивной политики России.

Украинские дипломаты напомнили об опасности поглощения Беларуси Россией, что является продолжением российской агрессивной политики против Украины и других государств.

Как говорится в заявлении МИД Украины, это поглощение угрозой национальной безопасности Украины и безопасности всего региона.

"А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, которая будет иметь соответствующие международно-правовые последствия", – подчеркнули в МИД.

Киев также выразил солидарность с белорусским народом и поддержал его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране.

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"Белорусский народ является одним из самых близких и дружеских Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", – заявили в ведомстве.

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Кроме того, в МИД призвали белорусский режим "вернуть государство в демократическое русло", освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.

Заявления Лукашенко об Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Глава Беларуси Александр Лукашенко не исключил признания захваченного Москвой Крыма территорией России. Политик считает, что у него теперь "развязаны руки" по Украине, так как Киев негативно относится к официальному Минску. За ним "не заржавеет" в том случае, если такое решение примет крупный российский бизнес.

Лукашенко лично обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он, дескать "поставляет боевиков" и "оружие" на территорию республики Беларусь. Причем, как утверждает он, Зеленский якобы "поставляет" и "взрывчатку".