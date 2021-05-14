В Минкульт прокомментировали слухи о блокировке YouTube-канала Дудя в Украине

Ранее различные Telegram-каналы распространили информацию о том, что украинские власти, якобы, обратилась в YouTube с просьбой заблокировать канал Юрия Дудя.
Информация насчет блокировки канала блогера Юрия Дудя в Украине, которая 14 мая распространяется по Telegram-каналам — не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в комментарии порталу Страна.
"Министерство культуры и информационной политики Украины не отправляло никаких обращений в видеохостинг YouTube насчет блокировки этого канала", ‒ заявили чиновники.
Ранее различные Telegram-каналы распространили информацию о том, что украинские власти, якобы, обратилась в YouTube с просьбой заблокировать канал популярного российского блогера Юрия Дудя. Сообщалось, что он, якобы, как считают чиновники Украины, является носителем официальной пропаганды и продвигает российские нарративы на соседние государства.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Журналист и блогер Юрий Дудь в 2019 году получил премию Человек года как документальный режиссер и главное лицо российского YouTube.
- Во время своей речи, которую ему разрешили сказать со сцены, Дудь обратился не только к присутствующим, но и ко всем россиянам. Он попросил не молчать о политических проблемах в России - полицейском беспределе и фальсификациях на выборах.