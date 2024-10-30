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В Минкульте и прокуратуре отреагировали на установку МАФа на территории Лукьяновского заповедника

Олег Макаров
30 октября 2024, 16:31
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В Минкульте и прокуратуре отреагировали на установку МАФа на территории Лукьяновского заповедника

Министерство культуры и Шевченковская окружная прокуратура г. Киева отреагировали на установку торгового сооружения на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, а именно на Аллее памяти защитников Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие письма ведомств.

Установление МАФа вызвало негодование среди активистов, ветеранов, родственников погибших и общественности, организовавших акцию, чтобы остановить застройку.

Во время акции было собрано более 1000 подписей киевлян и семей погибших героев, а письменные обращения передали в Офис президента, Министерство культуры, Министерство по делам ветеранов, посольств США, Великобритании, Германии и Киевской городской администрации. Цель обращений - не допустить осквернения памяти защитников Украины и уничтожения мест исторической значимости из-за незаконной установки торгового сооружения.

В Министерстве культуры подчеркнули, что территория Лукьяновского заповедника имеет охранный статус национального значения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №928 от 03.09.2009. Запрещено строительство на этой территории без разрешения Министерства культуры, и в электронной базе документов министерства отсутствуют согласование или разрешительная документация на установку каких-либо сооружений.

В связи с этим Министерство культуры обратилось в соответствующие органы для проверки и принятия необходимых мер, а также просит дополнительно информировать их о дальнейших действиях по сохранению культурного наследия.

Шевченковская окружная прокуратура также оперативно отреагировала, обратившись в суд с требованием об аресте земельного участка Лукьяновского заповедника для прекращения любых строительных работ. Шевченковский районный суд Киева поддержал ходатайство прокуратуры, наложив арест и запрет на проведение работ на территории заповедника, поскольку действия, происходящие на этом земельном участке, стали предметом уголовного производства.

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