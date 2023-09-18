В Минобороны подтвердили освобождение Клещеевки: РФ пытается вернуть позиции

За неделю на Бахмутском направлении освобождены 2 кв. км. В общей сложности, освобожденная под Бахмутом площадь составляет 51 кв. км.

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ВСУ освободили Андреевку и Клещеевку / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, t.me/ermaka

Силы обороны Украины освободили Андреевку и Клещеевку. Российские оккупанты изо всех сил пытаются вернуть утраченные позиции. Украинские военные сдерживают атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом 18 сентября сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на Купянском направлении противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне. Были успешно отражены атаки противника в районе Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении противник продолжает перегруппировку войск, наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Клещевки, Курдюмовки Донецкой области.

"Наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся. То есть, без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств. Это возможно только благодаря мастерству Командующего ОСУВ Хортица, штабу - который работает 24/7 и мужеству наших бойцов", - написала Маляр в Telegram.

Замминистра обороны добавила, что за неделю на Бахмутском направлении освобождены 2 кв. км. В общей сложности, освобожденная под Бахмутом площадь составляет 51 кв. км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить полный контроль над населенным пунктом Марьинка и окружить населенный пункт Авдеевка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг находится в обороне, продолжает обстрелы.

Силы обороны отразили атаки противника в районе Новомихайловки, Новодаровки, Новоданиловки Запорожской области.

"На Юге мы продолжаем ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Есть успех в районе южнее и восточнее Работино. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах. За неделю Силами обороны на юге освобождены 5,2 кв. км территорий. В целом с начала наступления эта цифра составляет 261,7 кв. км", - сообщила Анна Маляр.

ВСУ освободили несколько населенных пунктов

Утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий завладели Андреевкой в Донецкой области, а также продолжали наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки.

Третья отдельная штурмовая бригада, которая освободила населенный пункт Андреевка в Донецкой области, рассказала подробности боев за населенный пункт. По словам военных, 72 омсбр РФ была полностью разбита.

17 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с военными в Клещеевке Донецкой области и добавил, что Украина всегда возвращает свое. На фото видно разрушенное здание, в котором можно узнать Покровский храм Клещеевки.

Впоследствии в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута. Бойцы бригады "Лють" вместе с побратимами из Сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещеевкой. В бригаде также подчеркнули, что работа продолжается.

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