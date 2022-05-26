В Минобороны Украины рассказали Путину, как сохранить лицо

Владимир Путин и Анна Маляр / УНИАН, соцсети

Президенту России Владимиру Путину, чтобы сохранить лицо, достаточно убраться с территории украинского государства.

Как заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Украина будет бороться до полного освобождения всех территорий.

"Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно-признанных границах. А сохранить лица Путин может убравшись прочь с наших территорий", - заявила она

По информации замминистра, обстановка на фронте остается сложной.

"Бои достигли максимальной интенсивности", - сообщила Анна Маляр.

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Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", - заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

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