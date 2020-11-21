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В МинВОТ требуют не называть Крым "аннексированным"

21 ноября 2020, 22:55

Чиновники утверждают, что данный термин некорректен.

Украина,Крым,флаг
Чиновники просят правильно озвучивать статус Крыма / УНИАН

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендовали украинцам не употреблять в отношении Крыма термин "аннексия", поскольку он является по своей сути ошибочным.

"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными — это Российская Федерация. Всё международное сообщество использует формулировку „временно оккупированные территории" как относительно полуострова, так и по Донбассу. Разрешается также использование формулировки „попытка аннексии" по Крыму, но не „аннексия". Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву", - цитирует Радио Свобода замминистра МинВОТ Игоря Яременко.

По словам чиновника, термин "аннексия" лишь подтверждает российскую гипотезу о невозможности возврата Крыма в состав Украины, и он навсегда останется частью РФ.

"Мы с этим абсолютно не согласны, а, следовательно, настоятельно просим пользоваться термином „временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины", — подчеркнул замминистра.

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Новости Крыма

  • 6 ноября власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

  • 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.

  • 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.

  • 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.

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